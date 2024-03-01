В Пентагоне предостерегли от недооценки военного потенциала России

По мнению начштаба сухопутных войск США генерала Рэнди Джорджа, Россия за последние два года значительно преуспела в развитии оборонно-промышленного комплекса, а успехи в зоне СВО свидетельствуют о том, что российские войска способны быстро "адаптироваться и учиться"

НЬЮ-ЙОРК, 1 марта. /ТАСС/. Военный потенциал России не стоит недооценивать, заявил начальник штаба сухопутных войск США генерал Рэнди Джордж.

"Нельзя недооценивать своего противника. С этого никогда не стоит начинать", - приводит слова генерала независимое американское аналитическое издание Military Watch Magazine. По мнению Джорджа, Россия за последние два года значительно преуспела в развитии оборонно-промышленного комплекса, а успехи в зоне СВО свидетельствуют о том, что российские войска способны быстро "адаптироваться и учиться". Он отдельно отметил достижения ВС РФ в сфере применения беспилотников, барражирующих боеприпасов и средств радиоэлектронной борьбы, продемонстрированные в ходе украинского конфликта.

29 февраля пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер признал, что ВС РФ добиваются поступательных успехов на Украине. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что у России есть все, чтобы встретить любого противника.