В Черкасской области Украины начали круглосуточно выдавать повестки

Замначальника Черкасского областного территориального центра комплектования Роман Скрипник сообщил, что если человек пришел в военкомат ночью, ему проводят консультацию, выписывают повестку и "предлагают прийти утром"

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Военкоматы в Черкасской области Украины начали выписывать повестки военнообязанным круглосуточно, за исключением времени действия комендантского часа. Об этом сообщил замначальника Черкасского областного территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) Роман Скрипник.

9 февраля правительство Украины разрешило военкоматам работать круглосуточно в условиях мобилизации и военного положения. Кроме того, военкоматы могут теперь круглосуточно вести учет призывников, военнообязанных и резервистов, а также учет транспортных средств, подлежащих передаче Вооруженным силам Украины и другим военным формированиям в условиях военного положения.

"Согласно этим изменениям, ТЦК работают круглосуточно. Повестки вручаются круглосуточно, кроме [времени действия] комендантского часа", - сказал он в комментарии "Украинскому радио".

По словам Скрипника, если человек пришел в военкомат ночью, ему проводят консультацию, выписывают повестку и "предлагают прийти утром". Он утверждает, что таких случаев в Черкасской области было пять.

О мобилизации на Украине

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В частности, им запрещен выезд за рубеж, повестки выдают в госучреждениях, на улицах и в любых местах скопления людей. На службу попадают даже непригодные по состоянию здоровья. По данным украинских СМИ, большое число мужчин месяцами буквально не выходят из дома, чтобы не быть отправленными в зону боевых действий.

Мобилизация уже привела к многочисленным скандалам и обострила противоречия в обществе. В то время как сотрудники военкоматов проводят рейды и часто применяют к гражданам силу, депутаты и чиновники уклоняются от мобилизации и вывозят за границу сыновей призывного возраста. Тем не менее украинские власти с конца прошлого года задались целью усилить мобилизацию. 7 февраля парламент принял в I чтении законопроект об ужесточении правил мобилизации, который, в частности, предусматривает ограничения прав уклонистов через суд, введение электронных повесток, а также предоставляет полиции право задерживать и доставлять нарушителей в военкоматы.