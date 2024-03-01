Тимошенко предостерегла Зеленского от чрезмерной консолидации власти

Лидер украинской оппозиционной партии "Батькивщина" надеется, что украинское руководство примет серьезные меры против коррупции во всех государственных системах

БЕРЛИН, 1 марта. /ТАСС/. Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует избегать чрезмерной консолидации власти в своих руках на фоне СВО. Такое мнение выразила лидер украинской оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в интервью телеканалу ZDF.

"Сегодня я хотел бы посоветовать президенту [Зеленскому] <...> не использовать консолидацию власти больше, чем это отчасти действительно требуется во время войны", - заявил она. По словам Тимошенко, она надеется, что украинское руководство примет серьезные меры против коррупции во всех государственных системах.

На Украине активно обсуждают вопрос о легитимности власти в условиях отсутствия парламентских и президентских выборов, которые нельзя проводить во время военного положения. Ранее экс-посол страны в Великобритании Вадим Пристайко признавал, что и западные партнеры Киева обеспокоены тем, что срок президентских полномочий Зеленского должен вскоре завершиться.

В свою очередь лидеры оппозиционных партий "Европейская солидарность" и "Батькивщина" Петр Порошенко и Юлия Тимошенко выступили с идеей создания коалиционного правительства с целью предотвратить кризис легитимности. Оппозиционный депутат Александр Дубинский утверждал, что полномочия Зеленского по конституции истекают в ночь на 21 мая. Бывший председатель украинского парламента Дмитрий Разумков отмечал, что в мае 2024 года президентские полномочия по конституции должны перейти к спикеру Верховной рады.

Во вторник издание "Зеркало недели" со ссылкой на источники в администрации сообщило, что офис президента подготовил текст обращения в Конституционный суд Украины относительно легитимности пребывания Зеленского у власти после 20 мая.