Bloomberg: Макрон считает Шольца лидером без мужества и амбиций

Как отметило агентство, "нехватку химии" между президентом Франции и канцлером ФРГ можно было видеть "с первого дня"

НЬЮ-ЙОРК, 1 марта. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц не ладят друг с другом с самого начала взаимодействия, французский лидер полагает, что его коллеге из Германии не хватает мужества и амбиций. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По его сведениям, "нехватку химии" между лидерами двух стран можно было видеть "с первого дня", разница в подходах проявилась и в ситуации с заявлением Макрона о вероятности отправки западных войск на Украину. Как указывает агентство, "Макрон видит Шольца как лидера без мужества и амбиций, который в своих мыслях не может выходить за рамки краткосрочной перспективы".

В свою очередь, отмечает Bloomberg, германское правительство считает Макрона "монархической фигурой, которой лучше удается объявление грандиозных планов нежели чем их реализация".

По словам Bloomberg, разногласия двух лидеров "могут повлиять на курс" конфликта на Украине.

Президент Франции 26 февраля заявил, что на встрече в Париже, где представители около 20 западных стран обсуждали дальнейшую поддержку Украины в конфликте с РФ, поднималась тема возможной отправки сухопутных войск западных стран на Украину. По его словам, участники не пришли к консенсусу по этой теме, однако такого сценария в будущем исключать нельзя.

После конференции представители большинства стран-участниц, в том числе и Германии, заявили, что не планируют направлять войска на Украину и тем более выступают против их участия в боевых действиях против России. Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне 27 февраля уточнил, что присутствие западных военных на территории Украины может потребоваться для оказания некоторых видов помощи, в том числе по части разминирования территорий и подготовки украинских военных, однако это не подразумевает их участие в конфликте.