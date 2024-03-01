Орбан: надежды на прекращение конфликта на Украине должны быть связаны с Трампом

По словам премьер-министра Венгрии, возвращение экс-президента США в Белый дом - "это предварительное условие для прочного мира"

АНТАЛЬЯ, 1 марта. /ТАСС/. Конфликта на Украине удалось бы избежать, если бы президентом США был Дональд Трамп, поэтому с ним должны быть связаны надежды на урегулирование ситуации в этой стране. Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на дипломатическом форуме в Анталье.

"Я полностью убежден в том, что если бы на момент российского вторжения на Украину Трамп был президентом Соединенных Штатов, то этого не произошло бы. Я в этом абсолютно уверен. Поэтому если Трамп вновь станет президентом, то он сможет остановить эту войну", - заявил глава венгерского правительства.

Он отметил, что связывает "шансы на достижение мира" на Украине именно с Трампом. По его словам, возвращение экс-президента США в Белый дом - "это предварительное условие для прочного мира".

Орбан и раньше неоднократно утверждал, что переговоры об урегулировании украинского конфликта должны проходить с участием не только Украины и России, но и Соединенных Штатов, которые до последнего времени оказывали наибольшую военную и финансовую помощь Киеву.