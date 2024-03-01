Южная Корея намерена поменять концепцию объединения с КНДР впервые за 30 лет

По словам сотрудника президентской администрации, обновленная концепция нужна, чтобы лучше соответствовать идее правительства по "объединению на основе либеральной демократии, преимущества которой могли бы использовать и жители" КНДР

СЕУЛ, 1 марта. /ТАСС/. Правительство Республики Корея намерено впервые за 30 лет внести изменения в концепцию объединения Корейского полуострова, включив в нее положение о воссоединении на основе "либеральной демократии". Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на сотрудника президентской администрации.

"План объединения на основе национального сообщества был официальным для нашего правительства, но он не учитывает философию либеральной демократии, на которую мы ориентируемся", - сказал чиновник. По его словам, обновленная концепция нужна, чтобы лучше соответствовать идее правительства по "объединению на основе либеральной демократии, преимущества которой могли бы использовать и жители" КНДР.

"За 70 лет разделения Юг и Север достигли разных результатов, этот факт ясно показывает, какой путь верен и желаем всеми", - добавил чиновник. Обновленную стратегию, предварительно, планируется представить 15 августа по случаю 30-летия существующей.

Объясняя невозможность объединения Корейского полуострова, лидер КНДР Ким Чен Ын в конце декабря 2023 года отметил, что Республика Корея сделала официальной политикой "объединение на основе поглощения" и "единообразие системы". По его словам, КНДР стремилась к воссоединению на основе принципа "один народ, одно государство, две системы".

Принятая в 1994 году южнокорейская концепция подразумевает три этапа. На первом Юг и Север сотрудничают и отказываются от враждебности в отношениях. На втором этапе образуется "временное содружество с двумя системами и двумя правительствами". На третьем - "в соответствии с демократическим процессом и процедурами" принимается конституция и проводятся выборы, что в конечном счете должно привести к появлению объединенного государства.

В 1972 году КНДР и Республика Корея приняли совместное заявление, в котором декларировали приоритет необходимости достижения национального единства над различиями в идеологии и системах.