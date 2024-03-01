Министр внутренних дел Сенегала: возглавить страну может председатель парламента

В таком случае электоральный процесс должен начаться нуля, включая отмену списка из 19 кандидатов на президентских выборов, утвержденных КС 20 февраля, отметил Сидики Каба

ПРЕТОРИЯ, 1 марта. /ТАСС/. Конституционный совет (КС) Сенегала может объявить свободным пост президента после истечения 2 апреля мандата действующего главы государства Маки Саля и назначить председателя парламента Амаду Мам Диопа в качестве высшего должностного лица для обеспечения функционирования власти в переходный период и организацию президентских выборов. Об этом, как сообщает радиостанция RFI, заявил на пресс-конференции министр внутренних дел Сенегала Сидики Каба.

В таком случае электоральный процесс должен начаться нуля, включая отмену списка из 19 кандидатов на президентских выборов, утвержденных КС 20 февраля, считает глава МВД.

Состоявшийся 26 - 27 февраля общенациональный диалог, созванный по инициативе Саля, рекомендовал провести президентские выборы 2 июня и продлить полномочия Саля до избрания и введения в должность нового главы государства. Однако 29 февраля Саль подтвердил, что уйдет с поста главы государства 2 апреля, когда истечет срок его полномочий. В результате создалась угроза создания в Сенегале вакуума высшей власти, отмечает новостной портал Seneweb. Ожидается, что окончательное решение по поводу функционирования механизма государственной власти после 2 апреля будет в ближайшее время принято КС. Он также должен утвердить дату выборов, которую предложил общенациональный диалог и поддержал Саль.

3 февраля в телеобращении к нации Саль объявил, что переносит президентские выборы из-за "неразберихи с кандидатами". Парламент Сенегала одобрил перенос президентских выборов с 25 февраля на 15 декабря и продлил полномочия действующего президента. На заседании 15 февраля КС признал незаконными эти решения и отменил их. Он призвал власти как можно скорее провести в стране президентские выборы. Также КС указал, что полномочия действующего президента после 2 апреля не могут быть продлены актом парламента. Глава государства и парламент объявили, что признают решения КС.