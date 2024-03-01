ЕС разморозил €2 млрд для Венгрии

Представитель Еврокомиссии Стефан де Кеерсмакер отметил, что решение о разблокировке финансовых средств принято после того, как Венгрия выполнила условия, которые касались образования и гендерного равенства

НЬЮ-ЙОРК, 1 марта. /ТАСС/. Европейский союз разморозил около €2 млрд для Венгрии из своих фондов. Об этом агентству Bloomberg сообщил представитель Еврокомиссии (ЕК) Стефан де Кеерсмакер.

Он отметил, что ЕК приняла решение о разблокировке финансовых средств после того, как Венгрия выполнила условия, которые касались образования и гендерного равенства.

13 декабря прошлого года ЕС объявил, что перечислит Венгрии из своего фонда сплочения €10,2 млрд, которые пойдут на развитие территорий. В то же время Брюссель продолжал блокировать около €20 млрд, утверждая, что Будапешт пока не выполнил все условия для их получения. Венгрия добивается разморозки этих средств и обвиняет руководство ЕС в том, что оно пытается удерживать их по политическим причинам, поскольку Брюсселю не нравится самостоятельная венгерская политика, в том числе подход к конфликту на Украине.