Гросси заявил, что ЗАЭС уже 10 дней остается без запасной линии электроснабжения

По словам экспертов МАГАТЭ, на станции ожидают, что резервная линия будет восстановлена в ближайшее время

ВЕНА, 1 марта. /ТАСС/. Запорожская АЭС уже 10 дней отключена от единственной запасной линии электроснабжения. Об этом заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

"ЗАЭС последние десять дней провела без резервной линии снабжения, объект полностью зависит от линии 750 киловольт (кВ)", - говорится в пресс-релизе на сайте агентства.

По словам экспертов МАГАТЭ на станции, ЗАЭС ожидает, что резервная линия будет восстановлена в ближайшее время.

"Из 10 линий электропередач, имевшихся до конфликта, - четырех 750 кВ и шести 330 кВ - сегодня работает только одна. Даже если одна резервная линия снова будет восстановлена, этого все равно не будет достаточно", - добавил Гросси.

21 февраля генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ЗАЭС потеряла связь с последней резервной внешней линией электропередачи, что, по его мнению, в очередной раз подчеркивает нестабильность ситуации с ядерной безопасностью на станции. По его словам, группу инспекторов МАГАТЭ на станции информировали об отключении линии электропередачи 330 кВ из-за неисправности на украинской стороне.

Ранее директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина сообщила ТАСС, что украинская сторона не закончила до 1 марта ремонтные работы на внешней линии электропередачи 330 кВ, которая является резервной для Запорожской АЭС.