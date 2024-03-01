Глава МИД Армении и замглавы МИД Великобритании обсудили ситуацию на Южном Кавказе

Арарат Мирзоян "подчеркнул позицию Армении по вопросам мирного процесса", сообщили в пресс-службе МИД республики

ЕРЕВАН, 1 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и замглавы МИД Великобритании Лео Докерти обсудили вопросы, связанные с регионом Южного Кавказа. Об этом сообщает пресс-служба МИД Армении.

"1 марта в рамках Дипломатического форума в Анталье министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян встретился с замглавы МИД Великобритании Лео Докерти. В ходе встречи обсуждались региональные вопросы, в частности последние события на Южном Кавказе. Министр Мирзоян подчеркнул позицию Армении по вопросам мирного процесса, отметив, что прогресс может быть достигнут в случае четкой приверженности известным согласованным принципам", - говорится в сообщении.