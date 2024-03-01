Байден оговорился, пообещав переброску гумпомощи по воздуху на Украину, а не в сектор Газа

Оговорку президент США допустил, выступая перед журналистами на встрече с премьер-министром Италии Джорджей Мелони в Белом доме

ВАШИНГТОН, 1 марта. /ТАСС/. Президент США Джо Байден оговорился, пообещав переброску гуманитарной помощи по воздуху на Украину. Как отмечается в сообщении, распространенном журналистами пресс-пула Белого дома, американский лидер имел в виду доставку гуманитарных грузов в сектор Газа.

Оговорку американский лидер допустил, выступая перед журналистами на встрече с премьер-министром Италии Джорджей Мелони в Белом доме. Он, в частности, отметил тяжелые условия, в которых оказалось палестинское население сектора Газа после обострения конфликта на Ближнем Востоке.

По словам Байдена, в ближайшие дни США "присоединятся к друзьям из Иордании и других [стран] с тем, чтобы обеспечить доставку грузов на Украину по воздуху", Кроме того, заявил американский лидер, США намерены работать над "открытием других маршрутов [доставки гуманитарной помощи] на Украину", отметив, что речь идет в том числе о "морских коридорах" для доставки больших объемов помощи. "Помощи, поступающей в [сектор] Газа сейчас недостаточно", - продолжил Байден. Журналист пресс-пула Белого дома в свою очередь пояснил, что, говоря о доставке помощи на Украину, Байден имел в виду доставку гуманитарных грузов в палестинский анклав.

Позднее на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби также признал, что Байден допустил оговорку. "Он имел в виду [сектор] Газа", - отметил Кирби, отвечая на вопрос журналиста.

Демократ Байден, которому 81 год, нередко допускает в публичных выступлениях различные оговорки и словесные ляпы. Республиканцы используют это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение умственные и физические способности главы государства.

В среду Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отчиталась о совместной гуманитарной акции в секторе Газа с участием Египта, Иордании, Объединенных Арабских Эмиратов, США и Франции. С воздуха были сброшены 160 контейнеров с продовольствием и медицинским оборудованием для жителей южной части палестинского анклава. Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. Израиль начал наносить ответные удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии.

1 декабря 2023 года армия Израиля обвинила ХАМАС в нарушении действовавшего с 24 ноября перемирия и объявила, что вновь переходит к боевым действиям в Газе. Власти Палестины возложили на США ответственность за возобновление израильской агрессии.