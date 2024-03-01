Байден заявил, что возобновление помощи США Украине зависит от Конгресса

Президент Соединенных Штатов отметил, что продолжает поддерживать Киев

ВАШИНГТОН, 1 марта. /ТАСС/. Конгресс США должен утвердить дополнительные бюджетные ассигнования, чтобы Вашингтон мог возобновить поставки Киеву оружия и военной техники. Об этом заявил президент США Джо Байден на встрече с премьер-министром Италии Джорджей Мелони в Белом доме.

"И мы также поддерживаем Украину", - сказал американский лидер про себя и итальянскую коллегу. "Поэтому я призываю республиканцев в Палате представителей [Конгресса] принять законодательство, которое позволяет нам двухпартийным образом продолжать поддерживать Украину сейчас", - подчеркнул Байден. Он представляет Демократическую партию США.

Между тем спикер Палаты представителей Конгресса республиканец Майк Джонсон подчеркнул 29 февраля, что власти США должны заниматься в первую очередь кризисом на границе с Мексикой, утверждая дополнительные бюджетные расходы и решая вопрос о целесообразности оказания дальнейшей помощи Украине.

Американская администрация ранее направила на Капитолийский холм запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия КНР и РФ в АТР. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с Байденом хотела бы получить около $106 млрд. Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Некоторые республиканцы в Палате представителей и Сенате высказывался в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой поддержки. Майк Джонсон последовательно предупреждает о намерении увязать дальнейшую помощь Украине с ужесточением контроля на южной границе США.

13 февраля Сенат при поддержке ряда республиканцев принял альтернативный вариант законопроекта, предусматривающий выделение $95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню. Однако этот пакетный документ не содержит положений об ужесточении мер контроля на южной границе США. 15 февраля Палата представителей ушла на двухнедельный перерыв, так и не проголосовав по упомянутому законопроекту.

Беседуя 27 февраля с журналистами по завершении встречи руководства Конгресса от обеих системообразующих партий США с Байденом, Джонсон заверил, что "Палата представителей активно ищет и изучает все возможные варианты", касающиеся в том числе возобновления финансовой и военной поддержки Киева. Джонсон пообещал своевременно разобраться с этими вопросами, но не обозначил сроков рассмотрения в нижней палате Конгресса каких бы то ни было инициатив, направленных на продолжение выделения бюджетных ассигнований для Украины. Спикер назвал "основным приоритетом" южную границу США и обеспечение ее безопасности.