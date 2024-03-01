Партии социалистов и коммунистов Молдавии сформировали платформу по защите демократии

В своем заявлении они обвинили правящую партию в "узурпации власти путем нарушения Конституции"

КИШИНЕВ, 1 марта. /ТАСС/. Партия социалистов и Партия коммунистов сформировали оппозиционную политическую платформу в защиту демократии в Молдавии.

"Правящая пропрезидентская Партия действия и солидарности (ПДС), контролирующая почти все институты власти в стране, узурпировала власть путем нарушения Конституции, манипуляции общественным мнением и фальсификации выборного процесса. В этих условиях Блок коммунистов и социалистов в качестве ведущей и главной оппозиционной силы парламента и страны принял решение о создании общей платформы и приглашает все внепарламентские политические силы, гражданское общество, представителей дипломатического корпуса объединиться для выработки единой позиции и проведения национальной кампании по информированию граждан об угрозах демократии и свободному проведению выборов", - говорится в сообщении по итогам заседания руководства двух партий. Его авторы раскритиковали инициативу президента страны Майи Санду о проведении референдума в один день с президентскими выборами, а также внедрение заочного голосования по почте на выборах для привилегированных избирателей.

"Не приходится говорить о свободных и прозрачных выборах в Молдавии в условиях захваченной юстиции, ЦИК, Службы информации и безопасности и фактической монополизации СМИ. Ключевым инструментом манипуляции и фальсификации президентских выборов становится так называемый референдум Санду. Спекулируя на популярности идеи европейской интеграции, Санду пытается спастись от неизбежного поражения на выборах", - отмечается документе.

В конце 2023 года Санду заявила о намерении баллотироваться на второй президентский срок и предложила парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления Молдавии в ЕС. Парламент, который контролирует поддерживающая ее Партия действия и солидарности (ПДС), проголосовал за внесение в избирательный кодекс изменений, позволяющих проводить республиканский референдум в день парламентских и президентских выборов.

Оппозиционные партии и представители общественности подвергли критике намерение Санду совместить выборы с референдумом. Они обвинили ее в намерении использовать плебисцит для спасения падающей популярности президента, а также правящей партии на фоне экономического кризиса и акций протеста оппозиции.

Со своей стороны, Санду заявила об опасности государственного переворота и выступила за предоставление дополнительных полномочий спецслужбам. В Молдавии были арестованы десятки активистов разных партий, приостановлено вещание телеканалов, предоставлявших эфир оппозиции, заблокированы десятки информационных порталов.

По итогам выборов в местные органы власти в ноябре 2023 года поддерживающая Санду Партия действия и солидарности потеряла почти треть избирателей, проголосовавших за нее в 2021 году.