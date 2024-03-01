В Иране завершилось голосование на выборах в Совет экспертов и парламент

Как сообщил официальный представитель Совета стражей конституции Ирана Хади Тахан Назиф, была зафиксирована высокая явка, на некоторых избирательных участках были очереди

ДУБАЙ, 1 марта. /ТАСС/. Голосование на выборах в Меджлис (парламент) и Совет экспертов Ирана завершилось, избирательные участки закрылись. О времени завершения работы избирательных участков сообщил официальный представитель Совета стражей конституции Ирана Хади Тахан Назиф.

Выборы сразу в два государственных органа начались в 08:00 по местному времени (07:30 мск). Избирательный штаб продлил голосование до 00:00 по местному времени (23:30 мск). В первые минуты после открытия избирательных участков свой голос отдал духовный лидер и руководитель исламской республики аятолла Али Хаменеи, который накануне заявил, что выборы "спасут страну и будут двигать ее вперед". В первые часы также проголосовал президент Ирана Эбрахим Раиси.

Хади Тахан Назиф заявил, что власти "фиксируют высокую явку на выборах, на некоторых избирательных участках даже наблюдаются большое скопление людей и очереди".

По данным государственного агентства IRNA, правом голоса обладают 61,17 млн иранцев, из них 50,5% мужчин и 49,5% женщин. Совет стражей конституции утвердил 15 тыс. кандидатур для участия в выборах в парламент (из них депутатами станут 290 человек), на 88 мест в Совете экспертов претендуют 144 кандидата. В 4 из 1 218 избирательных округов республики применялось электронное голосование. Всего в стране работали 59 тыс. избирательных участков.

Безопасность проведения голосования обеспечивали около 300 тыс. военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. Представители силовых ведомств подчеркивали, что приложат все усилия для обеспечения безопасности выборов. Командующий силами правопорядка Ирана Ахмадреза Радан заявил, что серьезных нарушений в день проведения выборов не зарегистрировано.

Совет экспертов - государственный орган в Иране, в который входят 88 авторитетных богословов. Его основной функцией является избрание руководителя и духовного лидера страны. Кроме того, в его обязанности входят разработка поправок к конституции и вынесение решения об отставке руководителя Ирана в случаях, предусмотренных конституцией. Меджлис состоит из 290 депутатов. За религиозными меньшинствами закреплено пять мест: ассирийские христиане и халдеи вместе выбирают одного депутата, армянские христиане - двух, иудеи и зороастрийцы - по одному. Срок депутатских полномочий составляет четыре года.