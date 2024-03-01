Сунак заявил, что британская демократия оказалась под ударом со стороны экстремистов

Премьер-министр Великобритании, в частности, упомянул участившиеся случаи угроз в отношении законодателей страны

ЛОНДОН, 1 марта. /ТАСС/. Британская демократия находится под угрозой со стороны экстремистских сил, в том числе исламистов и праворадикальных движений. Такую оценку обстановки в стране дал премьер-министр Риши Сунак во время неожиданного обращения к нации. При этом он подверг жесткой критике радикалов, использующих в своих целях часто приводящиеся в Лондоне и других британских городах акции в поддержку Палестины и против военной операции Израиля в секторе Газа.

"В последние недели и месяцы мы наблюдаем шокирующий рост дестабилизации со стороны экстремистов и криминала. То, что начиналось, как протесты на наших улицах, переросло в запугивание, угрозы и запланированные акты насилия. Еврейские дети боятся носить их школьную форму, чтобы не раскрывать свои принадлежность [к религиозной группе]. Мусульманских женщин оскорбляют на улице за действия террористических групп, к которым они не имеют отношения. Сама наша демократия стала целью", - сообщил глава правительства. Он упомянул при этом участившиеся случаи угроз в отношении британских законодателей.

"Я боюсь, что наше великое достижение по созданию самой успешной в мире многонациональной и многоконфессиональной демократии намеренно подрывается", - добавил Сунак, выступая перед своей резиденцией на Даунинг-стрит, 10. "Пришло время всем нам объединиться, чтобы дать бой силам, которые несут разделение, победить этот яд. Мы должны противостоять экстремистам, которые хотят нас разъединить", - сказал Сунак.

"Да, вы можете маршировать и протестовать со всей страстью, вы можете требовать защиты жизни мирных граждан, но вы не можете призывать к насильственному джихаду, - сказал премьер. - Нет никакой причины, по которой вы могли бы оправдать поддержку запрещенных террористических группировок, таких как ХАМАС". "Да, вы можете свободно критиковать действия этого правительства, да и вообще любого правительства - это основополагающее демократическое право. Но вы не можете использовать это как предлог, чтобы призвать к искоренению государства или любого рода ненависти или антисемитизма", - добавил Сунак.

В этой связи он пообещал оказать дополнительную поддержку программе противодействия радикализации Prevent, полиции, усилить меры по борьбе с экстремизмом в университетах и среди иммигрантов.

Тревожные тренды

Премьер призвал полицию более жестко реагировать на нарушения во время пропалестинских маршей, собирающих в центре Лондона десятки тысяч человек, а организаторов этих демонстраций - "не давать экстремистам перехватывать повестку маршей". Он подчеркнул, что активисты неоднократно демонстрировали, что такого рода протесты могут проходить мирно и с уважением к другим гражданам Соединенного Королевства.

Многотысячные пропалестинские марши проходят в Великобритании по субботам почти каждую неделю после нападения боевиков из радикального палестинского движения ХАМАС на территорию Израиля. Хотя, по оценкам полиции, большинство активистов ведут себя мирно и не допускают правонарушений, в ходе акций имели также место призывы к насилию против евреев и высказывания в поддержку действий ХАМАС. Столкновения с полицией и участниками митингов несколько раз пытались спровоцировать члены британских праворадикальных организаций.

На прошлой неделе у здания британского парламента прошла очередная пропалестинская акция, один из организаторов которой заявил о стремлении вызвать у правоохранителей тревогу за безопасность депутатов. Акции состоялись также у лондонских домов нескольких парламентариев. После этого член консервативной партии Майк Фрир, представляющий округ с большой долей еврейского населения на севере Лондона, покинул правительственный пост из опасений за свою безопасность.

На фоне этих событий, а также роста числа правонарушений, совершаемых на почве антисемитизма и исламофобии, МВД Великобритании объявило о выделении £103 млн ($130 млн) на меры по обеспечению безопасности депутатов и членов еврейских общин, а также предотвращению межэтнических и межрелигиозных трений.