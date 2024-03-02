Милей попросил жителей Аргентины потерпеть неопределенный срок на фоне шоковых реформ

По мнению президента страны, его правительство находится на правильном пути

БУЭНОС-АЙРЕС, 2 марта. /ТАСС/. Президент Аргентины Хавьер Милей попросил граждан проявить терпение, пока шоковые реформы его правительства не дадут результатов, но не назвал приблизительных сроков.

"Я прошу аргентинцев только об одном - терпении и доверии. Еще требуется время до того момента, когда мы сможем увидеть плоды экономической санации и реформ, которые мы проводим. Более того, мы еще не ощутили все последствия катастрофы, которую мы унаследовали", - сказал он на открытии сессии парламента.

По мнению Милея, его правительство находится на правильном пути. "Впервые в истории мы бьем по причине проблемы, дефициту бюджета, а не по симптомам, поэтому я прошу терпения и доверия, потому что какой бы темной ни была ночь, утром всегда восходит солнце", - сказал он.

Милей, вступивший в должность президента 10 декабря прошлого года, в своей первой речи в качестве главы государства охарактеризовал ситуацию в стране как критическую и заявил о необходимости шоковых мер в экономике. При этом он признал, что его реформы на первом этапе негативно скажутся на "экономической активности, занятости, зарплатах, уровне бедности и нищеты". По данным исследователей Католического университета Аргентины, уровень бедности в стране вырос в период с декабря 2023 года по январь 2024-го с 49,5% до 57,4%. Рост числа бедных произошел на фоне ускорившихся темпов инфляции - в ноябре прошлого года показатель составлял 12,8%, в декабре - 25,5%, в январе - 20,6%.