Мадуро сообщил, что президентские выборы в Венесуэле пройдут во второй половине 2024 года

Конкретную дату выборов в соответствии с Конституцией страны устанавливает Национальный избирательный совет

КАРАКАС, 2 марта. /ТАСС/. Президентские выборы в Венесуэле пройдут во второй половине текущего года. Об этом сообщил в пятницу президент Венесуэлы Николас Мадуро на VIII саммите Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC) в Кингстауне.

Мадуро отметил, что представители 43 политических партий, социальных движений, общественных и религиозных организаций страны заключили соглашение, которое "устанавливает полные гарантии электорального процесса во второй половине этого года". Конкретную дату выборов в соответствии с Конституцией Венесуэлы устанавливает Национальный избирательный совет.

Мадуро пригласил представителей CELAC и ООН направить международных наблюдателей для контроля за ходом подготовки и проведения президентских выборов 2024 года.