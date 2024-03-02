Пентагон: США пока не направляют экспертов в РФ в связи с демонстрацией "Сармата"

Вашингтон продолжит следить за ситуацией, уточнили в ведомстве

ВАШИНГТОН, 2 марта. /ТАСС/. Пентагон пока не направляет своих специалистов в Россию, хотя знает о предстоящей демонстрации ею новых межконтинентальных баллистических ракет (МБР) "Сармат" и следит за развитием ситуации. Об этом сообщил в пятницу корреспонденту ТАСС представитель военных кругов США, комментируя заявление президента России Владимира Путина о намерении Москвы продемонстрировать тяжелые МБР "Сармат" в районах базирования.

"Министерство обороны [США] находится в курсе этих сообщений и продолжит следить за ситуацией. Мы в данное время не направляем инспекторов [в Россию]", - сказал американский военный чиновник. От дальнейших комментариев на этот счет он воздержался. Просьба уточнить, решили ли уже Россия и США вопросы, связанные с предстоящей демонстрацией ракеты "Сармат", если таковые возникли, осталась без ответа.

Как подчеркнул 29 февраля Путин в ежегодном послании Федеральному собранию, "в войска поставлены и первые серийные тяжелые баллистические ракеты "Сармат". "Мы скоро продемонстрируем их в районах базирования на боевом дежурстве", - отметил российский лидер.

"Сармат" - российский перспективный ракетный комплекс шахтного базирования с тяжелой жидкостной орбитальной МБР. Разрабатывался с начала 2000-х годов специалистами АО "Государственный ракетный центр им. В. П. Макеева" (Миасс, Челябинская область). Серийно производится на Красноярском машиностроительном заводе.

Как объявляло ранее Минобороны России, первый пуск в рамках летно-конструкторских испытаний "Сармата" был успешно выполнен 20 апреля 2022 года.