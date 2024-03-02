Кандидат в президенты Мексики на крови поклялась снизить пенсионный возраст до 60 лет

Сочитль Гальвес подчеркнула, что кровь - самое ценное, что у нее есть

МЕХИКО, 2 марта. /ТАСС/. Кандидат в президенты Мексики от правоцентристского альянса "Сила и сердце за Мексику" Сочитль Гальвес скрепила кровью свое обещание снизить пенсионный возраст с 65 до 60 лет, а также не сокращать социальные программы. Об этом политик сообщила на предвыборном митинге на стадионе имени Серхио Леона Чавеса в городе Ирапуато (штат Гуанахуато), видео которого размещено на ее странице в Х (ранее Twitter).

"Я, Сочитль Гальвес, когда вступлю в должность президента Мексиканских Соединенных Шатов, не отменю социальные программы, являющиеся правом мексиканцев <…> Я добавлю, что возраст выхода на пенсию составит 60 лет", - заявила кандидат, после чего подписала в присутствии нотариуса документ со своими обещаниями. Поверх подписи Гальвес поставила кровавый отпечаток указательного пальца левой руки.

"Они [обещания] скреплены моей кровью - это самое ценное, что у меня есть. Социальные программы не будут свернуты", - провозгласила женщина, продемонстрировав лист подписанного ей документа собравшимся сторонникам.

Президентские выборы в Мексике пройдут 2 июня. Кандидатом от правящего левоцентристского Движения национального возрождения стала Клаудия Шейнбаум, с 2018 по 2023 годы возглавлявшая правительство города Мехико. Ее главным оппонентом выступает сенатор Сочитль Гальвес, представляющая оппозиционный правоцентристский альянс "Сила и сердце за Мексику". Действующий президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор не будет баллотироваться, так как по конституции повторное переизбрание не предусмотрено.