Программу укрепления границы с Афганистаном внесли в Постоянный совет ОДКБ

По информации МИД Таджикистана, по этому вопросу с 27 февраля по 1 марта в Москве состоялось заседание представителей министерств и ведомств стран группы

ДУШАНБЕ, 2 марта. /ТАСС/. Проект межгосударственной программы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по укреплению границы Таджикистана и Афганистана доработан и внесен на рассмотрение Постоянного совета организации. Об этом сообщили в МИД Таджикистана.

По данным внешнеполитического ведомства, по этому вопросу с 27 февраля по 1 марта в Москве состоялось заседание представителей министерств и ведомств стран ОДКБ, а также членов рабочей группы по доработке проекта указанной программы. Председательствовал на заседании представитель Таджикистана.

"В ходе заседания государства-члены доработали проекты программы и решений органов ОДКБ и внесли пакет документов на рассмотрение постоянного совета организации для принятия решения об их окончательном согласовании", - говорится в сообщении.

Постоянный совет ОДКБ состоит из полномочных представителей стран-участниц организации и занимается координацией взаимодействия в период между сессиями Совета ОДКБ, в который входят главы государств.

Ранее глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин сообщал, что в республике рассчитывают, что программа будет утверждена в 2024 году. Он отмечал, что согласовать ее планировали еще в 2023 году, однако по техническим причинам процесс перенесли на 2024 год.

В конце июня 2023 года Советом министров иностранных дел государств - членов ОДКБ было принято заявление о положении дел в Афганистане, в котором главы дипломатических ведомств организации подтвердили готовность оказывать содействие в борьбе с исходящими угрозами региональной безопасности.