СМИ: Путин может посодействовать проведению встречи Эрдогана и Асада в Москве

Обозреватель Habertürk Четинер Четин заявил, что президент России, "скоро приедет в Турцию для организации переговоров Эрдогана и Асада в Москве и определения даты" такой встречи

АНКАРА, 2 марта. /ТАСС/. Подготовка встречи в Москве турецкого и сирийского лидеров Реджепа Тайипа Эрдогана и Башара Асада может быть в числе целей возможного визита в Турцию президента России Владимира Путина. Такое мнение изложил обозреватель телеканала Habertürk Четинер Четин в X (ранее - Twitter).

Он написал, что у Турции "в отношениях с руководством в Дамаске открывается новая страница". На фоне открытых дискуссий на дипломатическом форуме в Анталье кулуарная дипломатия, по его словам, пытается "решительными мерами урегулировать иные вопросы".

Путин, по утверждению журналиста, "скоро приедет в Турцию для организации переговоров Эрдогана и Асада в Москве и определения даты" такой встречи.

Как заявил 26 февраля Эрдоган, в ходе телефонного разговора российский лидер сообщил ему, что не станет затягивать с поездкой в Турцию. Он отметил, однако, что в самой ближайшей перспективе такой визит не обсуждается.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что "подготовка к контактам [глав российского и турецкого государств] на высшем уровне ведется", но до мартовских выборов в России встречи лидеров в графике нет. В свою очередь в Турции 31 марта пройдут муниципальные выборы, подготовка к которым интенсивно ведется.