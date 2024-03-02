Оппозиция Литвы шокирована словами премьера, что Польша при войне не поможет Вильнюсу

По словам председателя партии "Демократы во имя Литвы" Саулюса Сквернялиса, утверждения Ингриды Шимоните удивили

ВИЛЬНЮС, 2 марта. /ТАСС/. Заявление премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните о том, что Польша в случае возникновения в соседней стране военного конфликта не придет Вильнюсу на помощь, шокировало политическую оппозицию. Об этом заявил экс-премьер Литвы Саулюс Сквернялис, являющийся председателем партии "Демократы во имя Литвы".

"Сказать, что утверждения премьера удивили, мало, они вызвали шок", - написал он на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Глава правительства ссылалась на особенности законодательства Польши. "Как может быть, чтобы спустя два года после начала войны на Украине какие-то [юридические] формальности остаются неурегулированными?" - упрекнул в просчетах экс-премьер правящие политические силы.

В пятницу в вечернем эфире телеканала TV3 Шимоните заявила, что ей известно о вписанных в законы Польши ограничениях, которые не разрешат Варшаве направлять своих солдат в Литву.

В понедельник с визитом в Вильнюс прибудет премьер-министр Польши Дональд Туск.