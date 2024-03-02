И.о. спикера парламента Венгрии подписал ратификацию вступления Швеции в НАТО

По информации Reuters, после подписания закон был направлен в канцелярию венгерского президента

БУДАПЕШТ, 2 марта. /ТАСС/. Вице-спикер парламента Венгрии Шандор Лежак, временно исполняющий обязанности спикера, подписал закон о ратификации вступления Швеции в НАТО. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные голосования на сайте парламента.

Отмечается, что после подписания закон был направлен в канцелярию президента Венгрии.

Парламент Венгрии 26 февраля ратифицировал соглашение о вступлении Швеции в НАТО. Венгрия стала последней страной в альянсе, одобрившей шведскую заявку. Венгерское правительство внесло в парламент законопроект о вступлении Швеции в НАТО еще летом 2022 года, но депутаты положили его под сукно из-за недружественных высказываний шведских политиков в адрес Венгрии. 27 марта 2023 года венгерский парламент дал согласие на присоединение Финляндии к НАТО, но отложил рассмотрение вопроса о Швеции. Две северные страны подали свои заявки в Североатлантический альянс 18 мая 2022 года, указав, что к такому шагу их подтолкнули события на Украине.

Венгерский парламент 26 февраля избрал Тамаша Шуйока новым президентом страны. В соответствии с основным законом Шуйок должен будет принести присягу и вступить в должность в течение восьми дней. Пока этого не произойдет, обязанности президента страны будет исполнять спикер парламента Ласло Кёвер.