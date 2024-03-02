Предвыборный митинг кандидата в президенты Мексики Шейнбаум собрал 350 тыс. человек

Экс-глава правительства Мехико представила программу из 100 пунктов, суть которой сводится к сохранению социально ориентированного курса действующего мексиканского лидера и продолжению запущенной Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором конституционной реформы

МЕХИКО, 2 марта. /Корр. ТАСС Сергей Новиков/. Предвыборный митинг бывшей главы правительства Мехико Клаудии Шейнбаум, выдвинутой на предстоящих выборах президента Мексики в качестве кандидата партией левого толка "Движение национального возрождения" (МОРЕНА), собрал 350 тыс. человек. Об этом сообщила администрация Мехико в Х (ранее Twitter).

"Секретариат правительства сообщает, что в акции, состоявшейся на столичной площади Сокало, приняли участие 350 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Массовая демонстрация дала официальный старт избирательной кампании возглавлявшей в 2018-2023 годах столичное правительство Шейнбаум, преемницы действующего президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора. Она выдвинута правящей партией МОРЕНА, ее кандидатуру поддержали также Партия труда и Мексиканская экологическая зеленая партия, сформировав тем самым избирательную коалицию "Продолжим вместе творить историю".

В ходе выступления на центральной площади Мехико Шейнбаум сопровождала ее команда, в которую вошли многие работавшие с ней в период нахождения на должности главы правительства Мехико, передает корреспондент ТАСС. Среди ближайших соратников, которые будут помогать Шейнбаум в ходе предвыборной кампании, оказался и ее бывший конкурент за партийную номинацию, министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард. В сентябре он проиграл внутрипартийные выборы кандидата на президентский пост от МОРЕНА, а затем потребовал отстранения кандидатуры Шейнбаум.

"За шесть лет [президентства Лопеса Обрадора] сделано немало, но еще многое предстоит сделать", - обратилась к собравшимся Шейнбаум, представив свою программу из 100 пунктов, суть которой сводится к сохранению социально ориентированного курса действующего президента и продолжению запущенной Лопесом Обрадором конституционной реформы.

Всеобщие выборы в Мексике пройдут 2 июня. Главным оппонентом Шейнбаум выступает сенатор Сочитль Гальвес, представляющая оппозиционный правоцентристский альянс "Сила и сердце за Мексику". Третьим кандидатом, самым молодым в истории Мексики, станет 38-летний представитель Гражданского движения Хорхе Альварес Майнес. В этот же день мексиканцы изберут депутатов и сенаторов Конгресса, а также губернаторов ряда регионов, в том числе главу правительства Мехико.