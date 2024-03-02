NYT: слабые оборонительные позиции ВСУ помогают России продвигаться вперед

По информации газеты, линии окопов - "редкие и рудиментарные" и лишены дополнительных укреплений

НЬЮ-ЙОРК, 2 марта. /ТАСС/. Слабые оборонительные позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) к западу от Авдеевки способствуют быстрому продвижению российских сил. Об этом пишет газета The New York Times, проанализировавшая спутниковые снимки.

Отмечается, что линии окопов - "редкие и рудиментарные" и лишены дополнительных укреплений, которые могли бы замедлить продвижение танков и защитить ключевые дороги и районы.

Как сообщили газете неназванные американские чиновники, Вашингтон беспокоит, что Украина не укрепила свои оборонительные позиции и теперь может столкнуться с последствиями этого.

17 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу проинформировал президента России Владимира Путина о переходе Авдеевки в Донбассе под полный контроль российской армии. Авдеевка расположена к западу от Ясиноватой, оттуда украинские войска обстреливали близлежащие Донецк и Макеевку.