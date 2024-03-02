Эксперт заявил, что выдвижение президента Чада на выборы предвещает его скорую победу

Директор по Центральной Африке неправительственной организации "Международная кризисная группа" Энрика Пикко отметил, что есть три сценария дальнейшего развития событий

ХАРАРЕ, 2 марта. /ТАСС/. Выдвижение действующим президентом переходного периода Чада Махаматом Идриссом Деби Итно своей кандидатуры на предстоящих 6 мая выборах главы государства предвещает его скорую и безусловную победу. Такое мнение высказала директор по Центральной Африке неправительственной организации "Международная кризисная группа" Энрика Пикко.

Три сценария

"Заявление о выдвижении кандидатом на президентских выборах, сделанное Махаматом Идриссом Деби Итно через три дня после смерти его главного соперника Яя Дилло, убитого во время штурма армией штаб-квартиры его армии, предполагает три возможные сценарии дальнейшего развития событий, - сказала Пикко в интервью AFP. - Первый из них предусматривает скорое проведение выборов, на которых у главы военного режима не будет достойных соперников, второй - маловероятный перенос выборов и третий - мятеж или госпереворот с участием части армии".

По мнению эксперта, первый вариант наиболее перспективен. "Он (действующий глава государства) использовал очень эффективные методы ликвидации оппозиционеров, - отметила эксперт. - Например, 20 октября 2022 года он устроил манифестацию против продления переходного режима. Многие оппозиционеры тогда были вынуждены покинуть страну, любые намеки на создание общественных движений, организацию выступлений против власти подавлялись на корню. Кроме того, оппозиционеров приглашали во власть, например Салех Кебзабо, яростный соперник отца нынешнего президента - Идрисса Деби Итно (правил с 1990 по 2021 годы), стал премьер-министром при его сыне. Его сменил на этом посту еще более серьезный оппозиционер - Сюксэ Масра".

Контроль службы безопасности

"Перенос выборов маловероятен, без достойного соперника Деби заинтересован баллотироваться как можно скорее, - утверждает эксперт. - Ведь никто не хочет оставаться президентом переходного периода. При этом сценарий военного переворота тревожит больше всего чадцев уже два года. Повстанцам не по силам это сделать, может пойти речь о дворцовом перевороте с участием членов клана загава или самой семьи Деби. История с Яя Диалло показала, что Махамат Деби Итно контролирует свою службу безопасности, способен быстро и эффективно подавить любую угрозу своей власти".

Ранее Махамат Деби Итно заявил о выдвижении кандидатом на президентских выборах 2024 года через три дня после событий в столице страны Нджамене, когда был убит лидер ведущей оппозиционной партии Социалистической партии без границ (СПГ) Яя Дилло. Его смерть наступила во время штурма штаб-квартиры СПГ силовиками. Он последовал за нападением партийных активистов в ночь на 28 февраля на штаб-квартиру Агентства национальной безопасности Чада (АНБ).

После гибели на поле боя в апреле 2021 года президента Чада Идрисса Деби Итно армия во главе с его сыном Махаматом Идриссом Деби Итно взяла власть в свои руки. Власти и оппозиция договорились в октябре 2022 года продлить переходный период до 2024 года и назначить президентом переходного периода Махамата Идрисса Деби Итно. Принятая в минувшем декабре на референдуме новая конституция позволяет Махамату Идриссу Деби Итно баллотироваться на пост президента.