Глава МИД Мали заявил, что ECOWAS не боролось с терроризмом в Сахеле

Сообщество финансировало его, добавил Абдулайе Диоп

НАЙРОБИ, 2 марта. /ТАСС/. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS) не помогало странам Сахеля в борьбе с терроризмом, а напротив, поддерживало его. Об этом заявил глава МИД Мали Абдулайе Диоп, объясняя причины выхода из организации.

"Когда мы берем пример ECOWAS и их программу по борьбе с терроризмом, мы ничего не увидели, никакой помощи. Они оставили нас решать проблему самим. Поэтому мы не видели смысла оставаться в этой организации <...> Напротив, они финансировали терроризм", - сказал он в ходе дискуссии на Антальском дипломатическом форуме, посвященной проблемам безопасности Сахеля.

"Наша позиция очень понятна: мы вышли из-за недостатков этой организации. И теперь мы будем укреплять нашу безопасность в рамках Альянса стран Сахеля", - подчеркнул глава МИД, добавив, что санкции, наложенные на Мали после переворота, были несправедливыми.

В Буркина-Фасо, Мали и Нигере после 2016 года число жертв терроризма увеличилось в пять раз: в 2019 году от рук террористов и экстремистов в этих странах погибли 4 тыс. человек. Нападения террористов привели к резкому росту числа перемещенных лиц и разногласиям, в том числе между религиозными общинами.

В январе 2024 года Буркина-Фасо, Мали и Нигер заявили о выходе из ECOWAS, сославшись на бесполезность организации в плане борьбы с терроризмом.