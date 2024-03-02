СМИ: армия Буркина-Фасо ликвидировала главаря связанной с "Аль Каидой" группировки

Также военнослужащие уничтожили еще 26 террористов, сообщает AIB

НАЙРОБИ, 2 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы Буркина-Фасо уничтожили более 20 боевиков из группировки "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин", которая имеет тесные связи с "Аль-Каидой" (запрещена в РФ), а также главаря ее подразделения на северо-западе страны Хассана Идриссу Боли. Об этом сообщило буркинийское AIB со ссылкой на источники в силах безопасности.

По их данным, подразделения армии африканской страны уничтожили 26 террористов и их командира 20 февраля в результате боев на границе провинций Мухун и Найяла. Как утверждается, Боли с 2019 года руководил действиями боевиков в провинциях Косси и Банва на западе Буркина-Фасо, а также создал одну из крупнейших в регионе баз террористов в населенном пункте Кинсере.

Буркина-Фасо с 2015 года стала эпицентром террористической активности в Западной Африке. В стране действуют несколько международных экстремистских группировок. По данным неправительственных организаций, от рук боевиков погибли по меньшей мере 10 тыс. гражданских лиц и военных. Около 2 млн жителей Буркина-Фасо были вынуждены покинуть свои дома.