El País: после выборов в США может встать вопрос о ядерном зонтике для защиты Европы

Газета обращает внимание, что Европа уже ведет подготовку к сценарию гипотетической войны, а государства - члены ЕС наращивают свои военные расходы

МАДРИД, 3 марта. /ТАСС/. Исход предстоящих президентских выборов в США может повлечь за собой необходимость обсуждения вопроса, на каких условиях Великобритания и Франция, обладающие ядерным оружием, готовы предпринять конкретные шаги в защиту своих европейских партнеров. Такое мнение выразила газета El País.

По ее версии, возможное возвращение в Белый дом Дональда Трампа, ставившего вопрос об отказе от обязательств в рамках НАТО, может привести к началу очень сложных дебатов о новом ядерном зонтике для защиты Европы. Как считает издание, возможно, после выборов в США в ноябре придется в срочном порядке обсуждать вопрос о том, при каких обстоятельствах и на каких условиях Лондон и Париж могли бы рассмотреть возможность действий в защиту европейских партнеров.

Газета обращает внимание, что Европа уже ведет подготовку к сценарию гипотетической войны, а государства - члены ЕС наращивают свои военные расходы. Евросоюз теперь делает упор на оборону, чтобы защититься от внешних угроз. В частности, издание обращает внимание на конфликт на Украине, активизацию Китая и рост обеспокоенности угрозой потери американского "зонтика безопасности", если Трамп вернется в Белый дом или если Вашингтон изменит фокус своего внимания в сторону Азии.

El País напоминает о недавних заявлениях председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о том, что угроза войны не является невозможной. Как заявил дипломатический источник издания, слова главы ЕК потрясли многих своей суровостью. Газета также обращает внимание на то, что европейские члены НАТО сейчас активно наращивают свои военные расходы. Так, в 2014 году эти страны тратили на эти цели 1,47% ВВП, в 2023 этот показатель достиг 1,85%, в 2024 году цифра, как ожидается, увеличится до 2%.

Президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Такеру Карлсону заявлял, что все утверждения о "российской угрозе" представляют собой "страшилки для обывателей". 29 февраля российский лидер в послании Федеральному собранию говорил, что противники РФ должны помнить, что она обладает оружием, способным поражать цели на их территории. Путин подчеркнул, что действия США и их сателлитов фактически привели к демонтажу системы европейской безопасности. По словам президента, "это порождает риски для всех".