В КНР заявили о готовности продолжать усилия по содействию переговорам между РФ и Украиной

ПЕКИН, 3 марта. /ТАСС/. Китай готов продолжать усилия по содействию мирным переговорам между Россией и Украиной. Об этом заявил специальный представитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй на встрече с замглавы МИД РФ Михаилом Галузиным в Москве.

"Китай готов продолжать свои усилия по содействию мирным переговорам, посредничеству между Россией, Украиной и другими соответствующими сторонами, достижению консенсуса и содействию окончательному политическому урегулированию украинского кризиса",- приводит его слова сайт китайского МИД.

Пекин и Москва должны способствовать дальнейшему развитию китайско-российских отношений, заявил спецпредставитель КНР.

"Обе стороны должны руководствоваться основополагающим важным консенсусом, достигнутым главами государств двух стран, и содействовать дальнейшему развитию двусторонних отношений", - сказал Ли Хуэй.