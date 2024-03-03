Минтранс Малайзии намерен возобновить поиски пропавшего 10 лет назад рейса MH370

Для этого могут привлечь американскую компанию Ocean Infinity, сообщил глава ведомства Энтони Локе Сиеу Фук

ТОКИО, 3 марта. /ТАСС/. Министерство транспорта Малайзии намерено возобновить поиски пропавшего 10 лет назад самолета авиакомпании Malaysia Airlines, который летел рейсом MH370 из Куала-Лумпура в Пекин. Как заявил глава ведомства Энтони Локе Сиеу Фук на мероприятии по случаю приближающегося десятилетия с момента трагедии, для этого может быть привлечена американская компания Ocean Infinity.

"Министерство транспорта готово пригласить Ocean Infinity в Малайзию", - привела его слова газета The Star. Речь идет об обсуждении плана, который предполагает оплату соответствующих работ лишь в случае обнаружения обломков самолета.

"Я сделаю все возможное, чтобы получить согласие правительства на подписание нового контракта с Ocean Infinity для возобновления поисков как можно раньше", - добавил министр.

Принадлежавший авиакомпании Malaysia Airlines самолет Boing 777-200 вылетел из Куала-Лумпура в Пекин в ночь на 8 марта 2014 года и примерно через два часа пропал с экранов радаров. На его борту находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа. В январе 2015 года власти Малайзии признали, что самолет потерпел катастрофу, а все находившиеся на его борту погибли. Никаких следов пропавшего авиалайнера до сих пор не обнаружено.