Сийярто: рассуждения на Западе об отправке войск на Украину нарушают решения НАТО

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии подчеркнул, что Будапешт не будет направлять оружие или военнослужащих на СВО

БУДАПЕШТ, 3 марта. /ТАСС/. Западные политики, которые обсуждают возможность направления своих войск на Украину, нарушают общее решение стран НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая в программе радиостанции Kossuth.

Комментируя недавние высказывания президента Франции Эмманюэля Макрона о направлении западных войск в зону украинского конфликта, глава МИД отметил, что такой сценарий создает угрозу третьей мировой войны. "Сначала Западная Европа отправляла на Украину только каски, затем боеприпасы, стрелковое оружие, танки, ракеты, а теперь некоторые западные политики уже говорят об отправке сухопутных войск", - сказал Сийярто.

"Это полностью противоречит решениям, которые мы принимали до сих пор, - продолжил министр. - Два года назад государства - члены НАТО приняли решение о том, что НАТО не является воюющей стороной и что необходимо сделать все, чтобы избежать конфликта между НАТО и Россией. Западные политики, которые говорят об отправке войск, нарушают это решение НАТО".

Он подчеркнул, что Венгрия занимает по этому вопросу твердую позицию: она не будет направлять оружие или военнослужащих на Украину, "человеческие жизни могут быть спасены только путем прекращения огня и мирных переговоров". "НАТО - оборонительный альянс, и в его обязанности не входит нападение на кого-либо", - напомнил Сийярто.

После конференции в Париже

Глава МИД предупредил, что рассуждения западноевропейских политиков о направлении своих войск на Украину несут опасность, "потому что в такой напряженной ситуации безответственная фраза может обернуться глобальной трагедией". Глава МИД считает, что всем необходимо "руководствоваться здравым смыслом и воздерживаться от заявлений, которые могут привести к эскалации военных действий".

По словам Сийярто, обнадеживает тот факт, что большинство европейских политиков после заявления Макрона ясно дали понять, что они не будут отправлять своих военнослужащих на Украину. "Воинственная позиция прибалтийских государств не нова, но обнадеживает тот факт, что президент США не занял позицию в пользу отправки войск", - добавил министр.

Возможность отправки войск западных стран на Украину обсуждалась 26 февраля на конференции в Париже, однако ее участники не пришли к согласию. Макрон заявил на пресс-конференции по итогам встречи, что сейчас консенсуса нет, но "с течением времени ничего исключать нельзя". В конференции приняли участие канцлер Германии Олаф Шольц, президент Польши Анджей Дуда и премьер-министры около 20 стран ЕС. Соединенные Штаты представлял помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен, а Великобританию - глава МИД Дэвид Кэмерон.

27 февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что у альянса нет планов направления войск на Украину. С аналогичными заявлениями выступили главы правительств ФРГ, Чехии, Польши, Швеции и других европейских стран. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также заявил, что его страна ни при каких обстоятельствах не направит свои войска для участия в военном конфликте на Украине.