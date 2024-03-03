Министр обороны Италии разделяет оценки главы Пентагона о возможном столкновении с РФ

Гуидо Крозетто считает, что над мирными переговорами нужно работать, но при уважении принципа о неприкосновенности границ и уважении международного права

РИМ, 3 марта. /ТАСС/. Министр обороны Италии Гуидо Крозетто утверждает, что помощь Украине помогает не допустить расширения конфликта. Этот тезис, по его мнению, высказанному в интервью газете Corriere della Sera, следует из "верных" оценок Пентагона.

"Помогать Украине защищаться нужно, чтобы избежать расширения конфликта. Если бы Киев пал, Россия бы добралась до Европы, и последовала бы реакция. Как верно сказали в Пентагоне", - сказал министр.

Он считает, что над мирными переговорами нужно работать, но при уважении принципа о неприкосновенности границ и уважении международного права.

Глава Пентагона Ллойд Остин ранее выразил уверенность, что "НАТО будет воевать с Россией" в случае поражения Украины. С такой оценкой он выступил на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США.

Президент РФ Владимир Путин, выступая в Федеральном собрании, назвал утверждения о том, что Россия готовится напасть на Европу, "бредом".