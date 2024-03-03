ВС Сирии предотвратили проникновение боевиков на военный объект на северо-западе страны

В Минобороны республики отметили, что ВС удалось ликвидировать и ранить большинство нападавших террористов

БЕЙРУТ, 3 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) Сирии предотвратили проникновение боевиков на территорию одного из военных объектов в провинции Латакия. Об этом сообщило Минобороны республики.

"Подразделение вооруженных сил, действующее на севере Латакии, предотвратило попытку проникновения террористической группировки на территорию одного из военных объектов", - говорится в заявлении, опубликованном на официальной странице ведомства в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Министерство отметило, что ВС удалось ликвидировать и ранить большинство нападавших террористов. Информация о том, к какой группировке относились боевики, не приводится.