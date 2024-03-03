Британская оппозиция заявила о неготовности ВС страны к крупным военным конфликтам

Теневой министр обороны от Лейбористской партии Джон Хили выразил озабоченность тем, что британские власти не отказываются от планов дальнейшего сокращения численности армии до 72,5 тыс. военнослужащих

ЛОНДОН, 3 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) Великобритании не готовы эффективно противостоять угрозам национальной безопасности и участвовать в крупных военных конфликтах из-за недальновидной политики властей. Такое мнение выразил теневой министр обороны Соединенного Королевства от оппозиционной Лейбористской партии Джон Хили.

"Наша самая большая слабость - это состояние наших вооруженных сил и система, которая не приспособлена сдерживать конфликты, которые несет с собой нынешний век, и при необходимости реагировать на них", - сказал он в интервью газете Sunday Express. Хили выразил озабоченность тем, что британские власти не отказываются от планов дальнейшего сокращения численности армии до 72,5 тыс. военнослужащих. По его словам, Европу ждет "десятилетие агрессии России", поэтому Лондону следует укрепить свою национальную безопасность.

4 февраля комитет по обороне Палаты общин (нижней палаты парламента) опубликовал доклад, в котором говорилось, что вооруженные силы королевства испытывают нехватку военнослужащих и боевой техники, что делает их неготовыми к военному конфликту высокой интенсивности. В этой связи депутаты призвали правительство провести реформы, направленные на укрепление оборонно-промышленного комплекса страны.