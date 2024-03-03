Отряды иракских шиитов заявили, что атаковали израильский порт Хайфа 1 марта

В "Исламском сопротивлении Ирака" также пообещали "продолжить атаки по опорным пунктам противника"

КАИР, 3 марта. /ТАСС/. Вооруженные отряды шиитов, входящих в движение "Исламское сопротивление Ирака", утверждают, что нанесли удар по израильскому порту Хайфа в пятницу, 1 марта. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в официальном Telegram-канале движения.

"Беспилотник, принадлежащий сторонникам "Исламского сопротивления Ирака", в пятницу, 1 марта 2024 года, атаковал склад с химикатами в порту Хайфы на оккупированной территории", - утверждают его представители. В записи также говорится, что эта акция была предпринята "в ответ на массовые преступления Израиля в отношении гражданского населения сектора Газа". В "Исламском сопротивлении Ирака" пообещали "продолжить атаки по опорным пунктам противника".

В самом Израиле об ударе по Хайфе 1 марта не сообщали.

Шиитские формирования в Ираке увеличили свою активность после того, как в октябре 2023 года в регионе обострилась ситуация в результате проникновения года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. Израиль начал наносить ответные удары по палестинскому анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. 1 декабря того же года армия Израиля обвинила ХАМАС в нарушении действовавшего с 24 ноября перемирия и объявила, что вновь переходит к боевым действиям в Газе. Власти Палестины возложили на США ответственность за возобновление израильской агрессии.