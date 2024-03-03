Техасская газета DMN сообщила о риске выхода штата из состава США после выборов

По данным издания, в Техасе "тревожно много" кандидатов на выборные должности, которые выступают за отделение штата от США "при определенных условиях"

НЬЮ-ЙОРК, 3 марта. /ТАСС/. Штат Техас может начать процесс выхода из состава Соединенных Штатов Америки после президентских выборов, которые пройдут в ноябре 2024 года. Об этом сообщила местная газета Dallas Morning News.

По ее данным, в Техасе "тревожно много" кандидатов на выборные должности, которые выступают за отделение штата от США "при определенных условиях". Указывается, что более 150 из них подписали обязательство, получившее название "Заберем Техас назад". Согласно документу, политики обязаны будут ставить интересы штата выше общенациональных и работать над утверждением статуса Техаса в качестве независимого государства.

Ситуация с нелегальной миграцией является предметом споров между Техасом и федеральным правительством уже несколько лет. Губернатор-республиканец Техаса Грег Эбботт привлек местную Национальную гвардию для защиты границы, усилил возведение барьеров, инициировал проведение масштабных операций по борьбе с контрабандой наркотиков, подписал закон, позволяющий местным правоохранительным органам задерживать мигрантов, а судьям - принимать решения об их депортации из США, а также распорядился вывозить мигрантов на автобусах в крупные американские города, в том числе в Вашингтон, Нью-Йорк и Чикаго. С 2022 года, по словам Эбботта, в другие части страны было отправлено 102,1 тыс. нелегалов. Власти штата неоднократно заявляли, что администрация США не осуществляет охрану границы должным образом, что привело к росту нелегальных мигрантов.