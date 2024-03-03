В Израиле заявили, что не закончат войну в Газе до ликвидации ХАМАС

Министр обороны еврейского государства Йоав Галант сообщил, что "на это потребуется время"

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 марта. /ТАСС/. Израиль не завершит войну в секторе Газа до тех пор, пока не уничтожит правящее там радикальное движение ХАМАС. С таким заявлением выступил министр обороны еврейского государства Йоав Галант.

"Мы (израильтяне - прим. ТАСС) не закончим эту войну, пока не уничтожим ХАМАС", - приводит его высказывания газета The Times of Israel.

"Такой ситуации (завершения войны в Газе без уничтожения ХАМАС - прим. ТАСС) не будет. Движения ХАМАС как правящей [в палестинском анклаве] организации не будет", - отметил Галант, добавив, что "на это потребуется время".

"Некому помочь террористам", - сказал он. "Только нам (израильтянам - прим. ТАСС) решать, о чем мы позаботимся в первую очередь, а о чем - во вторую", - подчеркнул глава Минобороны во время встречи с военными на границе с сектором Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в секторе.