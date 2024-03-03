Экс-сотрудник ЦРУ: спецслужбы ФРГ "предпочитают читать лекции, а не слушать других"

Они не заинтересованы в сотрудничестве с западными коллегами, выразил мнение Джон Сайфер

БЕРЛИН, 3 марта. /ТАСС/. Бывший высокопоставленный сотрудник ЦРУ, экс-глава российского департамента разведслужбы Джон Сайфер считает, что спецслужбы Германии не заинтересованы в сотрудничестве с западными коллегами, они "предпочитают читать лекции, а не слушать других". Такое мнение он высказал в интервью журналу Focus после появления в российских СМИ записи разговора высокопоставленных немецких военных о планах атаки на Крымский мост.

"Как я уже говорил ранее, многие мои коллеги считают, что немецкие разведчики чрезмерно осторожны и, кроме того, действуют гораздо более централизованно и бюрократично. Говорят также, что они не заинтересованы в сотрудничестве с другими западными спецслужбами - отчасти потому, что они просто не хотят, а отчасти потому, что просто не могут этого сделать", - сказал Сайфер. Для этого, по его мнению, могут быть культурные и структурные причины. В любом случае спецслужбы ФРГ, как считает Сайфер, умеют репутацию "очень высокомерных".

"Со временем многим моим коллегам из всевозможных западных спецслужб очень надоело слушать лекции немецких разведчиков о том, насколько лучше они понимают [президента РФ Владимира] Путина и Россию. Немецкие разведчики предпочитают читать лекции, а не слушать других", - констатировал он. Сайфер подчеркнул, что США очень хотели бы работать с Германией. "Потенциал немецких спецслужб как центральных фигур на Западе огромен. Но коллеги, недавно имевшие дело с немцами, подтвердили мой собственный опыт: они [спецслужбы ФРГ] все еще не очень готовы сотрудничать с другими демократическими спецслужбами", - полагает экс-сотрудник ЦРУ.

Он утверждал, что Германия "является самым важным местом шпионажа за Россией". "Германия должна наконец действительно заявить о своей готовности сотрудничать с западными партнерами", - считает Сайфер. "ФРГ, как Нидерланды, Польша, Франция и другие западные демократии, должна стремиться стать фактическим членом [разведывательного альянса] Five Eyes. Там были бы только рады принять Германию", - резюмировал он. Разведывательный альянс Five Eyes объединяет разведслужбы США, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и Канады.