Глава ЦРУ считает, что договоренность о прекращении огня в Газе близка

Agence France-Presse со ссылкой на представителя ХАМАС ранее утверждало, что соглашение о перемирии может быть достигнуто в течение 24-48 часов, если еврейское государство примет требования палестинского движения, которые включают возвращение перемещенных лиц на север Газы и увеличение объемов помощи

ВАШИНГТОН, 4 марта. /ТАСС/. Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс считает, что радикальное палестинское движение ХАМАС и Израиль близки к договоренности относительно установления режима прекращения огня в секторе Газа. Об этом сообщил председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей американского Конгресса Майк Тернер (республиканец, от штата Огайо) в эфире телеканала CBS.

"Я думаю, жизненно важно, чтобы помощь поступила в Газу. В пятницу меня лично проинформировал директор ЦРУ Бернс. Он проводит переговоры о прекращении огня. И он считает, что мы близки. Я думаю, что очень важно достичь этого. В первую очередь потому, что в результате действий ХАМАС и кровавого нападения 7 октября по-прежнему удерживаются заложники. Но еще и потому, что есть отчаянная необходимость доставить помощь в Газу", - сказал он.

Ранее в воскресенье Agence France-Presse утверждало со ссылкой на представителя ХАМАС, что соглашение о перемирии может быть достигнуто в течение 24-48 часов, если Израиль примет требования палестинского движения, которые включают возвращение перемещенных лиц на север сектора Газа и увеличение объемов гуманитарной помощи. Вскоре телеканал Al-Qahira al-Ikhbariya проинформировал, что делегация ХАМАС и представители Катара и США прибыли в Каир для возобновления переговоров об установлении перемирия в секторе Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в секторе.