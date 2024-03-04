Израиль сообщил о ликвидации активиста ХАМАС, отвечавшего за вербовку боевиков

По данным ЦАХАЛ, убитый Махмуд Мухаммед Абд Хад также собирал средства для поддержки военной деятельности движения

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 марта. /ТАСС/. Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации с воздуха в результате совместной операции со Службой общей безопасности (ШАБАК) в секторе Газа активиста радикального палестинского движения ХАМАС, который отвечал за вербовку новых боевиков.

"Утром в воскресенье (3 марта) в ходе основанной на разведданных совместной операции ЦАХАЛ и ШАБАК террорист из ХАМАС Махмуд Мухаммед Абд Хад был уничтожен в результате удара с воздуха в центральной части сектора Газа. Он занимал военную должность и отвечал за вербовку новых боевиков-террористов ХАМАС, особенно для батальона "Эз-Зейтун" (район к югу от города Газа в северной части анклава - прим. ТАСС), <...> и вел сбор средств, используемых для терроризма и поддержки военной деятельности ХАМАС", - говорится в заявлении.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в секторе.