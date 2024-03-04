В ЦАХАЛ сообщили об ударах по объектам "Хезболлах" в ответ на обстрелы из Ливана

В пресс-службе Армии обороны Израиля отметили, что атаку произвели по военному зданию шиитского движения и террористическим объектам в районе Айта-эш-Шаб, а также возле Кфаркелы

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 марта. /ТАСС/. Израильские военные нанесли ответные удары по нескольким объектам шиитского движения "Хезболлах" в ответ на обстрелы со стороны Ливана в течение 3 марта. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"В течение дня [3 марта] было зафиксировано несколько запусков [ракет и артиллерийских снарядов] из Ливана в сторону населенных пунктов Метула, Гаджар и Малкиа на севере Израиля. Некоторое время назад истребители ЦАХАЛ нанесли удары по военному зданию "Хезболлах" и террористическим объектам в районе Айта-эш-Шаб", - говорится в сообщении.

"Дополнительный удар по военному объекту "Хезболлах" был нанесен в районе Кфаркелы", - добавили в пресс-службе.