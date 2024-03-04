СМИ: бойцы "Хезболлах" открыли зенитный огонь по израильским самолетам над долиной Бекаа

По данным новостного портала Al Nashra, израильские истребители совершили разведывательные полеты на пониженной высоте над Баальбеком и его окрестностями

БЕЙРУТ, 4 марта. /ТАСС/. Средства ПВО шиитской милиции "Хезболлах" открыли заградительный огонь по самолетам израильских ВВС, появившимся в небе над долиной Бекаа на востоке Ливана. Об этом сообщил новостной портал Al Nashra.

По его информации, израильские истребители совершили разведывательные полеты на пониженной высоте над Баальбеком и его окрестностями. Они были замечены также в небе над южными районами Бейрута и Кесруаном. Как указывает портал, огонь зенитных орудий заставил самолеты противника покинуть воздушное пространство страны.

На юге Ливана израильские ВВС атаковали в воскресенье форпосты шиитских вооруженных формирований в поселках Аит-эш-Шааб, Кфар-Килла и Ярун. Местные власти сообщили о разрушении домов в кварталах, покинутых ранее жителями из-за сильных артобстрелов.

Израильская артиллерия нанесла удары по населенным пунктам Айтарун, Блида и Мейс-эль-Джебель в ответ на серию залпов из минометных установок по поселениям в Верхней Галилее. Среди мирных граждан есть раненые, которых забрали кареты скорой помощи, их численность уточняется.

Военно-информационная служба "Хезболлах" в своей сводке в Telegram-канале сообщила об атаках на израильские механизированные патрули в пограничных районах Джебель-Назер, Малькия и Эс-Саммака. "Бойцы исламского сопротивления вступили в перестрелку с вражескими силами в долине Ваззани и нанесли им потери", - отмечается в тексте.