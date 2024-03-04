Yonhap: Республика Корея и США начали учения Freedom Shield

По данным агентства, в них в качестве наблюдателей примут участие представители 12 стран - членов Командования ООН

СЕУЛ, 4 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы Республики Корея и США начали военные учения Freedom Shield, которые продлятся до 14 марта. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Как ранее информировали в американском военном контингенте в Республике Корея, в ходе тренировок будут отрабатываться действия на суше, в море, воздухе и киберпространстве, а также использование "космических средств" для реагирования на ядерные силы противника. В учениях в качестве наблюдателей также примут участие представители 12 стран - членов Командования ООН. Freedom Shield включает в себя "полевые и виртуальные учения" с помощью компьютерной симуляции.

Официальный представитель комитета начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея Ли Сон Чжун ранее сказал, что в ходе маневров будет отрабатываться обнаружение и перехват крылатых ракет КНДР. В начале года народная республика испытывала крылатые ракеты "Хвасаль-2" ("Стрела-2") и "Пульхвасаль-3-31" ("Огненная стрела-3-31"), а также противокорабельную "Падасури-6" ("Орлан-6").

В этом году ожидается вдвое больше тренировочных мероприятий в рамках Freedom Shield (48), чем в 2023-м. При этом в Сеуле отметили, что проведение маневров рядом с границей с КНДР не планируется. В Пхеньяне подобные американо-южнокорейские учения считают репетицией войны, союзники же настаивают на оборонительном характере маневров. В ноябре 2023 года фактически перестало выполняться межкорейское соглашение о снижении напряженности в военной сфере от 19 сентября 2018 года, которое подразумевало создание в пограничных районах буферных зон, где запрещены военные учения и артиллерийские стрельбы.