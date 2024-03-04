Военные Израиля вновь открыли огонь по ожидавшим гуманитарную помощь в Газе

По данным агентства WAFA, в результате атаки умерли несколько десятков человек

ДУБАЙ, 4 марта. /ТАСС/. Израильские военные вновь открыли огонь по ожидавшим гуманитарную помощь палестинцам. Как сообщает информационное агентство WAFA со ссылкой на источники среди медицинского персонала, убито несколько десятков человек.

Утверждается, что удар был нанесен 3 марта по людям, которые собрались в районе кольцевой развязки Кувейт в городе Газа и ожидали грузовики с мукой. Точных данных по погибшим и пострадавшим пока нет.

Это уже не первый подобный инцидент в анклаве. Самая масштабная трагедия произошла 29 февраля. По данным палестинского Минздрава, число жертв удара израильских сил по ожидавшей распределения гуманитарной помощи толпе в юго-западной части города Газа составило 117 человек, сотни пострадали. Были сообщения, что в атаке участвовали израильские вертолеты, которые открыли огонь по палестинцам, собравшимся на перекрестке.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября прошлого года, сопровождавшегося захватом заложников. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.