Пять человек погибли после удара израильского беспилотника в секторе Газа

По данным Палестинского общества Красного Полумесяца, четверо получили ранения

ДУБАЙ, 4 марта. /ТАСС/. По меньшей мере пять человек погибли и еще четверо получили ранения в результате обстрела гражданского автомобиля в секторе Газа. Об этом сообщило Палестинское общество Красного Полумесяца (PRCS) на официальной странице в X (ранее Twitter).

"Бригады PRCS госпитализировали четверых раненых и доставили в больницу тела пяти погибших в результате удара израильского беспилотника по гражданскому грузовику на юго-западе Дейр-эль-Балаха, в центральной части сектора Газа", - указано в сообщении PRCS.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.