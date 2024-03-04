Минобороны России сообщило об уничтожении ангара ВСУ на границе ДНР и Запорожской области

В ведомстве уточнили, что применили реактивные системы залпового огня "Ураган"

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Ураган" группировки войск "Восток" уничтожили ангар с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ) на границе Донецкой Народной Республики (ДНР) и Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Расчеты РСЗО "Ураган" подразделений ракетных войск и артиллерии 29-й общевойсковой армии группировки войск "Восток" нанесли огневое поражение складу боеприпасов ВСУ на границе Донецкой Народной Республики и Запорожской области. Кадры объективного контроля, получаемые с беспилотного летательного аппарата, подтвердили, что цель была поражена", - сказали в ведомстве.

В Минобороны напомнили, что главная задача ракетчиков - оказание поддержки штурмовым подразделениям группировки войск, которые выдавливают противника с укрепленных позиций. Расчеты РСЗО "Ураган" круглосуточно и независимо от погодных условий ведут боевое дежурство в позиционных районах на южно-донецком направлении.

Сразу после нанесения ракетного удара экипаж РСЗО "Ураган" незамедлительно приступает к свертыванию ракетного комплекса и смене огневой позиции. На счету этого расчета десятки пораженных целей. "Беспилотные летательные аппараты обнаружили скопление живой силы, нам передали координаты сразу. Мы по этой цели отработали, а наши войска продвинулись вперед", - рассказал командир батареи РСЗО с позывным Южный.