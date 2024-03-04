Гросси заявил, что конфликт на Украине изменил отношение к атомной энергетике

Энергетическая безопасность снова "встала на первое место в списке приоритетов политиков", заявил глава МАГАТЭ

ЛОНДОН, 4 марта. /ТАСС/. Конфликт на Украине и климатический кризис кардинально изменили отношение политиков к атомной энергетике. Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в интервью газете Financial Times.

Издание отмечает, что, по мнению Гросси, в последнее время энергетическая безопасность снова "встала на первое место в списке приоритетов политиков". В то же время, комментируя возможность распространения ядерного оружия, глава агентства указал, что все страны, рассматривающие возможность строительства атомных реакторов, имеют "хорошую репутацию" в МАГАТЭ и сотрудничают с агентством по этому вопросу.

Глава МАГАТЭ добавил, что участники конференции по ядерной энергетике, которая пройдет в марте в Брюсселе, намерены, среди прочего, поднять вопрос финансирования ядерных проектов через банки развития. "Все эти банки развития и международные финансовые институты устарели и не соотносятся с происходящим. Это мантра, возникшая после [аварии в 1986 году] на Чернобыльской [АЭС], которая больше не соответствует политическим сигналам разных стран, а также текущим идеям и проектам", - пояснил Гросси.

Пока США, Великобритания, Франция и другие крупные державы вкладываются в новые проекты в сфере ядерной энергетики, другие страны, по мнению директора агентства, без необходимой поддержки будут значительно отставать от них и не смогут перейти на реакторы нового поколения.

В конце февраля пресс-служба МАГАТЭ подтвердила информацию о том, что Гросси планирует посетить Россию с официальным визитом в начале марта. Ранее глава Росатома Алексей Лихачев выразил надежду на то, что Гросси приедет в Россию 6 марта. Изначально визит главы МАГАТЭ в Москву был запланирован на середину февраля, то есть после его посещения Киева и Запорожской АЭС, но неоднократно переносился. Гросси сообщал, что в ходе визита в Россию он намерен обсудить на высоком уровне перспективы развития ситуации вокруг Запорожской АЭС.