Сенатор США призвал не тратить деньги на Украину и сосредоточиться на нуждах американцев

По словам Джеймса Дэвида Вэнса, вместо того, чтобы заботиться о гражданах США, "люди, чья работа должна в этом заключаться, одержимы Восточной Европой и Украиной"

НЬЮ-ЙОРК, 4 марта. /ТАСС/. Соединенным Штатам не следует больше тратить деньги на поддержку Киева, вместо этого Вашингтону нужно лучше сфокусироваться на американских проблемах, в частности, миграционном кризисе. С таким утверждением выступил сенатор Джеймс Дэвид Вэнс (республиканец от штата Огайо).

"Думаю, что нам не стоит больше тратить деньги на Украину <...>. Нам следует сосредоточиться на своих собственных гражданах", - сказал он в эфире телеканала Fox News.

Законодатель отметил, что в США существует множество проблем, которые нужно решить, в том числе миграционный кризис на границе, с которым связаны распространение синтетического опиоида фентанила и торговля людьми с целью сексуальной эксплуатации. "Но вместо того, чтобы заботиться об американских гражданах, люди, чья работа должна в этом заключаться, одержимы Восточной Европой и Украиной", - добавил Вэнс.

Споры в Конгрессе США

Американская администрация ранее направила в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия КНР и РФ в АТР. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с президентом США Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд. Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Многие республиканцы в Палате представителей и Сенате высказывались в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой поддержки. Спикер Палаты представителей Конгресса республиканец Майк Джонсон последовательно предупреждает о намерении увязать дальнейшую помощь Украине с ужесточением контроля на южной границе США.

13 февраля Сенат при поддержке некоторых республиканцев принял альтернативный вариант законопроекта, предусматривающий выделение $95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню. Однако этот пакетный документ не содержит положений об ужесточении мер контроля на южной границе США. 15 февраля Палата представителей ушла на двухнедельный перерыв, так и не проголосовав по упомянутому законопроекту.