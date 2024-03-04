Парламент КНР выступил против неверных трактовок национального закона о шпионаже

Измененный закон не расширяет сферу шпионажа, а более точно определяет границу между незаконными и законными действиями, подчеркнул официальный представитель Лоу Циньцзянь

ПЕКИН, 4 марта. /ТАСС/. Власти Китая выступают против неверных трактовок национального закона о борьбе со шпионской деятельностью, в который в 2023 году были внесены поправки. Как заявил официальный представитель 2-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган) 14-го созыва Лоу Циньцзянь, ошибочные суждения о "расширении шпионской деятельности" в КНР подрывают деловую среду.

"Вы можете внимательно прочитать его положения. Вновь измененный закон о борьбе со шпионажем не расширяет сферу шпионажа, а <...> более точно определяет границу между незаконными и законными действиями, - подчеркнул он на пресс-конференции. - Он не нацелен против коммерческих контактов, сотрудничества в научно-технической сфере, академических обменов и других нормальных видов деятельности".

Как уточнил официальный представитель, указанный законодательный акт "опирается на международную практику" и "разумно отражает" правовые системы различных стран. По его словам, тем самым "совершенствуется определение понятия шпионажа", а иностранные компании и граждане, в том числе инвесторы, могут чувствовать себя "более уверенно и безопасно".

"Мы выступаем против действий, которые дискредитируют и подрывают деловую среду Китая путем неправильного толкования закона о борьбе со шпионажем", - подытожил Лоу Циньцзянь.

В апреле прошлого года Постоянный комитет ВСНП принял новую поправку к закону о борьбе со шпионажем. Некоторые иностранные СМИ стали трактовать это как расширение сферы шпионской деятельности, "увеличение рисков для иностранцев и зарубежных компаний в Китае".